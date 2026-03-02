デスク「元資生堂のヘアケアブランド『ツバキ』を持つファイントゥデイを、米投資ファンドのベインキャピタルが買収するね」 記者「はい。欧州ファンドのCVCキャピタル・パートナーズから2000億円で買収します。コロナ禍で、赤字が続いた資生堂は、選択と集中で、粗利の薄い大衆ブランドの『ツバキ』を本体から切り離し、CVCが買収する形で2021年ファイントゥデイを設立。同社は上場を目指していましたが、2度延期