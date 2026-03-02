東京都文京区の個室マッサージ店で、タイ人の少女（当時12歳）が性的サービスをさせられた事件で、児童福祉法違反（淫行させる行為）や入管法違反などの罪に問われている経営者の男性（52）の初公判が3月2日、東京地裁であった。被告人は、児童福祉法違反の起訴内容について「少女が12歳だと知らなかった。20歳だと言われていた」と否認し、無罪を主張した。●被告人「マネージャーに一任していた」起訴状などによると、被告人は昨