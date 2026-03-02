【英国】 ネーションワイド住宅価格指数（2月）16:00 予想0.4%前回0.3%（前月比) 予想0.7%前回1.0%（前年比) 製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）18:30 予想52.0前回52.0 【ユーロ圏】 ドイツ小売売上高（1月）16:00 予想N/A前回0.8%（0.1%から修正）（前月比) 予想N/A前回3.9%（3.2%から修正）（前年比) ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値