【これからの見通し】中東有事の真っ只中の相場、不確実性がテーマに 先週末にはトランプ政権がイスラエルと共同してイランの政治中枢を攻撃し、ハメネイ氏を殺害した。イラン側は報復攻撃を実施。双方は好戦的な姿勢を示しており、中東各地に火種が広がっている状況だ。まだ、落しどころは見いだせない状況だ。 市場は第３回の米・イラン核協議が物別れをなんとか回避し、今後の協議続行のシナリオに傾いていた。