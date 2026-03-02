先月19日に茨城県常陸太田市で発生した山林火災について、茨城県は、出火から11日ぶりに鎮火したと発表しました。市内では、過去最大の山林火災になったということです。先月19日に常陸太田市折橋町で発生した山林火災について、発生から12日目のきょう（2日）正午に鎮火したということです。地元の消防や、災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリコプターなどが消火活動を行ってきましたが、およそ18ヘクタールが焼失しました。この火