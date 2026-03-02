来年関西広域9府県で開催される「ワールドマスターズゲームズ2027関西」（27年5月14〜30日）のエントリー受け付けが2日にスタート。大阪市内で会見が開かれ、大会応援アンバサダーとしてサバンナ・八木真澄（51）、野性爆弾・ロッシー（50）らが出席した。八木は冒頭で「昨日は鶴橋で大谷翔平さんらが来てた。焼き肉に行ってたそうですね」とニアミスしたことを披露した。大会では空手に出場予定。「昔から空手、柔道をやって