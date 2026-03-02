青切符がいよいよスタートします。「自転車が車道なんて」という方がたくさんいますが、じつはかつての日本ではすべての自転車が車道でした。（アーカイブマネジメント部疋田 智）【写真を見る】1963年（昭和38年）すべての自転車が車道左側を走っている様子宮崎市の1963（昭和38）年まずはこの写真をじっくりご覧下さい。これは最初の東京五輪の前年、1963年の画像です。写っているのは、宮崎県宮崎市、中心地にある「橘橋」の