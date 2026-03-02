農林水産省が発表した３月の野菜価格の見通し（１５品目、卸値ベース）によると、昨夏の猛暑などの影響でジャガイモやタマネギが平年より３割以上高くなりそうだ。農水省は産地や卸売会社から主な野菜の生育状況などを聞き取り、過去５年の平均を基準として平年比９０〜１１０％を「平年並み」としている。ジャガイモやタマネギは主産地の北海道などで昨夏の高温や干ばつが影響し、生育が悪かった。今年の春先までの供給を確