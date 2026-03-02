都内のリラクセーション店で、タイ国籍の12歳の少女にわいせつな行為をさせた罪などに問われた経営者の男の初公判が開かれ、男は「未成年だとは本当に知りませんでした」と述べ、起訴内容を否認しました。東京・文京区のリラクセーション店を経営する細野正之被告は去年6月と8月、タイ国籍の当時12歳の少女に、客や自身に対しわいせつな行為をさせた罪などに問われています。2日、東京地裁で行われた初公判で、細野被告は「未成年