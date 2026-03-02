イラン情勢を受け、中東と日本を結ぶ航空便や中東経由でヨーロッパを旅行する観光客に影響が出ています。日本航空は2日、先月28日から欠航している羽田とカタールのドーハを結ぶ定期便について今月7日までの羽田出発便と、9日までの到着便を欠航すると発表しました。その後の運航については状況を見て判断するとしていますが、長期化も懸念されています。一方、日本とドーハを結ぶカタール航空、UAEのドバイを結ぶエミレーツ航空、