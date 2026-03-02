2月の主なブランド別新車販売台数2月の国内新車販売台数は、前年同月比3.5％減の39万4965台と2カ月連続で減少した。乗用車を中心とした登録車は最新モデルが乏しくて振るわず、軽自動車の伸びで補えなかった。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が2日発表した。登録車は7.3％減の24万3670台。ブランド別首位のトヨタ自動車が11万4690台で8.6％落ち込んだ。業績不振でブランドの毀損が指摘される日産自動車は新