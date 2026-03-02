「スターダム」所属の女子プロレスラー上谷沙弥（29）が2日、Xを更新。この日発売の漫画雑誌の表紙担当を報告した。「本日発売の週刊スピリッツ表紙だぜぃ」と書き出し、「ヒールターンして初めてのグラビア撮影！(今までもほとんどやったことないけど)」と報告。「普段誰にも見せない素顔がギュッと詰まってるので、覗いてみてね」とアピールすると、「沙弥様としもべだけのひみつだよ」とつづり、表紙写真とあざとかわいいポーズ