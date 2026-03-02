プレストン・ライオンズFCのMF須藤直輝が1日、(ナショナル・プレミアリーグ・ビクトリア/オーストラリア2部相当)のメルボルン・シティリザーブチーム戦で加入後初先発を飾った。相手選手の悪質なファウルで頭部から流血するアクシデントにも見舞われたが、3-0で勝利を収めた。須藤は昌平高で10番を背負って高卒で鹿島アントラーズに加入するも、昨季限りで契約満了となり今季からプレストン・ライオンズFCに加入。前節途中出場