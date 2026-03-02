ＫＡＤＯＫＡＷＡが後場に上げ幅を拡大した。この日、アニプレックス（東京都千代田区）とともに、共同出資により映画配給会社アニメックを設立したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。アニプレックスはソニーグループ傘下のソニー・ミュージックエンタテインメントの子会社で、アニメーションを中心に映像・音楽作品やゲームなどの企画・開発を展開。同社と東宝の共同配給により