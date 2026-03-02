２日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。中東情勢の悪化を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり、相対的な安全資産とされる債券が選好された。 米国とイスラエルが２８日にイランを攻撃し、これに対してイランは中東湾岸アラブ諸国の米軍施設などに報復攻撃を実施。英海事機関ＵＫＭＴＯは同日、ペルシャ湾とオマーン湾をつなぐホルムズ海峡が封鎖されたとの報告があると明らかにした。エネルギー供給に