俳優の木戸大聖が3月1日、自身のInstagramを更新し、俳優の綱啓永、兵頭功海とゴルフコースを回った様子を公開した。 参考：『WIND BREAKER』のアクションは原作に忠実？『東リベ』『ハイロー』との違いを考察 投稿された写真は全5枚。グリーンの広がるゴルフコースを背景に3人が顔を寄せ合う笑顔のセルフィーや、カートに乗り込みピースサインを見せるリラックスしたショット