[故障者情報]FC琉球は2日、MF岩本翔が左大腿二頭筋肉離れと、FW曽田一騎が右ヒラメ筋肉離れと診断されたことを発表した。クラブによると両選手は2月25日のトレーニング中に負傷。全治約8週間としている。26歳の曽田は今季3試合にしており、24歳の岩本は今季ここまで出場がない。