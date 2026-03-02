夫婦として家事は共通の仕事でしょ▶▶この作品を最初から読む夫は幼い息子・レンを何かに巻き込んでいる!?第二子妊娠中のりんは、育児に家事に、忙しくも幸せな日々を送っていました。そんなある日、息子が何気なく発した言葉にりんは胸騒ぎを覚えます。「パパに絶対言わないで！」ってどういうこと？ パパから口止めされているらしい「お兄ちゃん」の存在って？怪しい行動も次々露呈して、夫への疑惑は深まるばかり。