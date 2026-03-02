日本航空 [東証Ｐ] が3月2日大引け後(15:30)に業績・配当修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の1150億円→1230億円(前期は1070億円)に7.0％上方修正し、増益率が7.4％増→14.9％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の473億円→553億円(前年同期は571億円)に16.9％増額し、減益率が17.2％