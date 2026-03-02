リンクをコピーする

2日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ27534676.2 56580 ２. 野村日経平均 43213 171.3 60290 ３. 日経Ｄインバ 3395048.94271 ４. 純金信託 29685 165.5 25665