2日の日経平均株価は前週末比793.03円（-1.35％）安の5万8057.24円と5日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は337、値下がりは1222、変わらずは32と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は280.77円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が102.68円、東エレク が48.13円、ＴＤＫ が44.12円、ＳＢＧ が34.5円と並んだ。 プラス寄与度トップは