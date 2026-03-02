2日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数130、値下がり銘柄数445と、値下がりが優勢だった。 個別ではＷｅｌｂｙ、パワーエックス、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンがストップ高。ファンデリーは一時ストップ高と値を飛ばした。技術承継機構、オンコリスバイオファーマ、ＱＰＳホールディングス、セレンディップ・ホールディングス、ＭＴＧなど8銘柄は昨年来高値を更新。