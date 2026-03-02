2日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比89.5％増の6403億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同83.7％増の4414億円だった。 個別ではグローバルＸ防衛テック－日本株式ＥＴＦ 、グローバルＸ超長期米国債ＥＴＦ 、投資家経営者一心同体ＥＴＦ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日本成