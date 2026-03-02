明日3月3日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは柄本佑、狩野英孝、松田好花、リョウガ（超特急）、ありぼぼ（ヤバイTシャツ屋さん）。VTRでは、衝撃のアレルギーとその原因に迫る。超人気バンド・ヤバイTシャツ屋さんのありぼぼを襲った耐えられない痒みと全身に広がる湿疹。その症状は、ある色を身に着けた時にあらわれる。まさか、色が関係している？若い医師を襲ったのは、毎回同じ時間・同