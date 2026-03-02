2日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は、アウトサイドヒッターの水上真悠子の負傷を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 水上は今シーズンのVリーグ女子24試合でベンチ入りを果たし、1日（日）に行われたリガーレ仙台戦にも出場するも負傷退場していた。クラブによると、水上は左手小指の開放性脱臼と診断され、すでに手術を終えているということだ。 なお、水上は