俳優の松雪泰子（53）が、2日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。息子は25歳になり、俳優の道に進んでいることを明かした。【写真】黒のタイトワンピでスレンダーボディあらわな松雪泰子20年ぶりの出演で、司会の黒柳徹子（92）から「この20年でどんな変化が？」と聞かれると「子育てがひと段落しまして。いま息子は一人立ちして、大学を出て俳優の道に」と説明した。黒柳が「俳優？」と驚くと松雪