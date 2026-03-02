『ワールドマスターズゲームズ2027関西』のエントリー開始プレス発表会が2日、大阪市内で行われ、在京5局のアナウンサーが登場した。【集合ショット】異例の“アスリートスタイル”で集結した関西局アナ2027年5月14〜30日に開催される同大会は、生涯スポーツの国際総合競技大会。おおむね30歳以上であれば誰でも参加でき、初の関西エリア（日本）開催となる。舞台は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山