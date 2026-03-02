高市早苗首相は2日の衆院予算委員会で、2年限定の飲食料品の消費税ゼロや給付付き税額控除を協議する「社会保障国民会議」について「給付と負担は非常に大事な話だ。衆知を集め、たくさんの方の意見を伺いたい」と述べた。