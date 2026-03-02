元中日監督の山田久志氏（77）が、元中日で最多登板数の日本記録保持者・岩瀬仁紀氏（51）とYouTube「名球会チャンネル」に出演。オリックスの放任主義と投手育成について語った。中日、オリックスで監督、コーチとして指導してきた山田氏。オリックスの臨時投手コーチとして接した現ドジャースの山本由伸がトレーニング用に“やり投げ”を導入したときは驚いたという。「普通だったら怒るよ」だが、オリックスは監督、コ