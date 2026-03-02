3月1日、元テレビ東京アナウンサーで、現在はフリーで活動する鷲見玲奈がInstagramを更新。太ももがあらわになったショーパン姿で美脚を披露し、ファンから歓声があがっている。鷲見は《久しぶりの撮影昨日の夜、花粉で目が真っ赤になってどうなることかと思いましたが、朝イチで薬を飲んで挑んだら、なんとかなりました!オフショット、載せておかないと忘れそうなので、すぐ載せます。笑宣材写真もそろそろ変えようかな