さくらインターネットは3月2日、実験科学者のためのノートアプリケーション「eureco(エウレコ)」のオープンβ版の提供を開始した。○eurecoの概要eurecoは、研究現場などで実験を行う際に便利なノートアプリケーション。実験過程で発生する条件や手順、結果、考察に加え、写真やデータなどの情報を一元的に収集・統合し、後からの検索、理解、再利用が容易にできることを特徴としている。紙媒体も含む複数ツールに分散して管理され