826askaが、メジャーデビュー7周年を記念したスペシャルライブ＜826aska 7th Anniversary Live Spring Caravan＞の開催を発表した。公演は4月11日（土）京都・KBSホール、5月3日（日）埼玉・大宮ソニックシティ 小ホール、5月16日（土）宮城・仙台市シルバーセンターにて実施される。826askaはエレクトーン奏者として2019年にヤマハミュージックコミュニケーションズよりメジャーデビューし、今年で7周年を迎える。今回のアニバー