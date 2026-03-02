中島美嘉が、TVアニメ『淡島百景』のエンディング主題歌を担当することが決定した。「光」と題された新曲の一部は、本日公開されたアニメの第3弾PVで聴くことが出来る。また、中島美嘉 公式YouTubeチャンネルでは、最新アルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』収録曲「The Moment」のMVも公開されている。◆◆◆【中島美嘉コメント】この度、淡島百景のエンディング曲を担当させていただけることをとても嬉