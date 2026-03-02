歌手の小柳ルミ子が２日、「愛は輪廻転生（りんねてんしょう）」お披露目ライブに登場した。デビュー５５周年の記念曲が３日に発売される。この日は、「愛は―」と昨年７月に急逝した愛犬ルル（５代目）への感謝の思いつづったバラード曲「あなたがいたから」を熱唱。ルルへの思いがあふれ、涙する場面もあったが、７３歳になっても変わらない力強い歌声と華麗なパフォーマンスを披露した。大のサッカー好きで知られる小柳。