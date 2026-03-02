札幌のアマドゥ・バカヨコが不運な形でレッドカードを提示された北海道コンサドーレ札幌は2月28日、明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節でFC岐阜と対戦し、1-2で敗れた。先発したFWアマドゥ・バカヨコは相手GKとの交錯プレーでレッドカードを受けると同時に負傷したため、担架で運び出されての退場となった。前節、AC長野パルセイロを相手にPK戦勝利で今季初の勝ち点を手にした札幌。岐阜戦では先制を許した後に一度はDF家泉怜