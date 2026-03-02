２月２３日、朝鮮族の民族衣装を着て自宅でインタビューに応じる玉明姫さん。（長春＝新華社配信）【新華社長春3月2日】中国北京市で間もなく開幕する全国両会（全国人民代表大会と中国人民政治協商会議）に出席するため北京に向かう前、全人代代表を務める吉林省延辺朝鮮族自治州汪清県の建設会社「恒信建築安装」に勤める玉明姫（ぎょく・めいき）さんは、同省内の高麗人参生産拠点を訪れ、提出予定の建議を練り上げた。東北