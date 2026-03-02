ドナルド・トランプ米大統領が、アヤトラ・アリ・ハメネイ師除去後のイラン次期指導者に関する質問に対し、「3つの選択肢」があると答えた。 トランプ大統領は3月1日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）との電話インタビューで、今後誰がイランを率いるのかという質問に対し、「非常に良い選択肢が3つある」とし、「彼らが誰であるかは今は明かさない。まずはやるべきことから先にしよう」と述べた。 トランプ大統領は、