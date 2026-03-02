１日、馬街書会で芸を披露する演者。（宝豊＝新華社配信／何五昌）【新華社平頂山3月2日】中国河南省平頂山市宝豊県で1日、民間の語り物芸能が一堂に会する1年に1度の「馬街書会」が開催された。全国から集まった演者が即席のステージで語りや演奏を披露した。馬街書会は民間芸術の魅力と奥深い文化を伝える催しで、演者と地元住民の双方に愛されている。2006年には第1次国家級無形文化遺産に登録された。１日、馬街書会の会場