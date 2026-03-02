2日午後、愛知県小牧市のスクラップ置き場で火事があり、現在も消火活動が続けられています。これまでにけが人の情報は入ってきていません。消防によりますと、火事があったのは小牧市三ツ渕で、2日午後2時半ごろ「スクラップ置き場から黒煙」と、目撃した人から119番通報がありました。消防車など6台が出動し、現在も消火活動が続いています。消防によると、敷地内に置かれた車両が燃えているということです。今のところけが人の