トータルメイクアップブランド「マキアージュ」は、テカリ・カサつきをダブルで防ぐ、くずれ防止下地のクールタイプを今年も発売する。平成リバイバルとして話題の「ナルミヤキャラクターズ」とコラボレーションしたオリジナルデザインパッケージを施した『ドラマティックスキンセンサーベース NEOクール』（全3品・税込2970円）を、4月21日から数量限定発売。【写真】ナルミヤキャラクターズが大集合！ミントカラーのデザイン