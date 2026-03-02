アメリカ・オハイオ州で、作業員が開けたゴミ箱から男が飛び出す姿がカメラに捉えられた。男は職務質問から逃走し、身を潜めていたとみられる。再び逃走した男はその後、警察に拘束されたという。“ビックリ”ゴミ箱から飛び出した男アメリカ・オハイオ州でのゴミ回収の様子を撮影した映像。作業員がゴミ箱を開けると、驚いて飛び上がる様子が･･･。撮影されたのは、フードをかぶった男だ。ゴミ箱から飛び出すと、猛ダッシュで逃げ