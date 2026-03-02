元ピンクレディーで歌手の未唯mie（65）が2日、インスタグラムを更新。前日に都内で行ったライブについて、報告した。「昨日は、目黒ブルースアレイで『未唯mieの日LIVE』行いました」と書き出し、「久しぶりの大作ぞろいの洋楽中心LIVE。お越しくださった皆さま、ありがとうございました」と感謝をつづった。また、「何せレンジの広い曲たちのおかげで、声帯が鍛えられます。昨日は2オクターブ半ほど出しました」と過酷な裏事情を