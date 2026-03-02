元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２日、フジテレビ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」で、前日の新幹線移動で「２便ぐらい後ろが侍ジャパン」だったことから、新大阪のフィーバーぶりを明かした。番組では、いよいよ大谷翔平が登場する日本代表−オリックスについて特集。日本代表が名古屋から新大阪まで新幹線で移動したことが話題となっていたが、橋下は「東京から大阪に帰るときに、ぼくの１、２便後ろが大谷さんた