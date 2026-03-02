歌手の氷川きよし（48）が2日までにインスタグラムを更新。親交のある58歳の友人が亡くなったことを報告した。氷川は「大好きな家族のような友達が1ヶ月前の2月1日に58歳で旅立ちました」と書き出し、「今までお世話になった御礼を言いに小坪へ御参りに行きました」と神奈川県逗子市にある小坪漁港を訪ねたことを報告。「13年前に小坪漁港を散歩中に、寄っていきなよ！と言ってくれたのが出会いの始まり」と、その友人との出会いを