イギリス各地で冠水被害が相次いでいる。ロンドン北部のイズリントン地区では水道管が破裂し、大量の泥水が住宅街に流出。スコットランドのグラスゴー・セントラル駅でも同様の破裂事故が発生し、改札口が水没して駅が一時閉鎖された。ロンドン北部で住宅街が水浸しにイギリスの首都・ロンドンで冠水騒ぎが起きた。現場はロンドン北部にあるイズリントン地区だ。騒ぎは2月24日の午後に起きた。現地の住民が撮影した映像には、住宅