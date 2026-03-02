TBS田村真子アナウンサー（30）が2日深夜放送の同局系「ドキュメンタリー『解放区』」（日曜深夜1時28分）で、自身5年っぶりとなる能登半島を再訪。2024年（令6）の1月1日に発生した能登半島地震から復興中の現地へ足を運び、復興途上の街並みを目に焼き付けた。同番組のテーマは「田村真子のと鉄道〜明日へ向かう旅〜」。田村アナは5年前、番組の取材で能登半島を訪問。地震後初の現地訪問をカメラで追った。田村アナはナレーシ