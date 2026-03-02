様々な状況で発射可能な極超音速兵器の構想を発表アメリカでロケットエンジンなどの開発を手がけるアーサー・メジャーは、2026年2月24日、新型の極超音速兵器システム「HAVOC（ハボック）」を発表しました。【画像】こんな感じのエンジンになる!? これが提案中の極超音速兵器ですこの兵器は、自社開発の液体ロケットエンジン「Draper（ドレーパー）」を搭載したもので、空気吸入式エンジンに比べ大幅なコスト削減が可能として