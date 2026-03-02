令和８年３月２日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北海道地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、８日頃まではかなり高い日も多いでしょう。農作物の管理等に注意してください。東北地方と東日本の気温は、向こう６日間程度は高い日が多く、その後は平年並でしょう。西日本と沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、平年並か高いでしょう。 ・最近１週間の実況と