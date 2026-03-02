バルセロナは3月1日、ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの負傷について発表した。レヴァンドフスキは2月28日に行われたラ・リーガ第26節のビジャレアル戦に67分から途中出場し、90＋1分にはダメ押しゴールを挙げ、4−1での勝利に貢献を果たしていた。しかし、この試合でレヴァンドフスキは負傷していた模様で、検査の結果、左眼窩骨折と診断されたという。なお、離脱期間は明らかになっていないが、3月3日に行われ