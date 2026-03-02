日本サッカー協会（JFA）とJリーグは2日、23歳以下の世代を中心としたポストユース世代の発掘・強化を目的としたJFA/Jリーグポストユースマッチを本年度も開催することを発表した。JFA/JリーグポストユースマッチはJFAとJリーグの共同事業、ポストユース施策として昨年4月から4度に渡って実施。これまでU−22 Jリーグ選抜、U−20 Jリーグ選抜、U−18 Jリーグ選抜と活動ごとにチームを結成し、強化活動が行われてきた。通算5回